При заключении брака в загс пустят лишь жениха, невесту и двух свидетелей

С четверга, 3 декабря, во всех самоуправлениях Латвии при заключении брака на церемонии в загсе, помимо жениха, невесты и работников заведения, имеют право находиться лишь двое свидетелей. Об этом Delfi сообщили в Министерстве юстиции.

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С сегодняшнего дня все жители Латвии также должны соблюдать принцип "2+2", который предусматривает, что не проживающие в одном домохозяйстве люди могут встречаться только по двое, а также говорит о необходимости соблюдения дистанции 2 м.

Запрещены частные мероприятия, кроме мероприятий в рамках одного домохозяйства.

Маски нужно носить во всех помещениях, кроме дома, в том числе и на работе.

В магазинах и местах предоставления услуг на одного посетителя впредь нужно обеспечивать 15 кв. м торговой площади. Информация о разрешенном количестве людей в конкретном месте торговли или оказания услуг должна быть вывешена у входа. В небольшие помещения посетители смогут заходить только по одному.