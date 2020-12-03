При заключении брака в загс пустят лишь жениха, невесту и двух свидетелей
Foto: Shutterstock

С четверга, 3 декабря, во всех самоуправлениях Латвии при заключении брака на церемонии в загсе, помимо жениха, невесты и работников заведения, имеют право находиться лишь двое свидетелей. Об этом Delfi сообщили в Министерстве юстиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С сегодняшнего дня все жители Латвии также должны соблюдать принцип "2+2", который предусматривает, что не проживающие в одном домохозяйстве люди могут встречаться только по двое, а также говорит о необходимости соблюдения дистанции 2 м.

Запрещены частные мероприятия, кроме мероприятий в рамках одного домохозяйства.

Маски нужно носить во всех помещениях, кроме дома, в том числе и на работе.

В магазинах и местах предоставления услуг на одного посетителя впредь нужно обеспечивать 15 кв. м торговой площади. Информация о разрешенном количестве людей в конкретном месте торговли или оказания услуг должна быть вывешена у входа. В небольшие помещения посетители смогут заходить только по одному.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Маски
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
И тогда я очень разозлилась! Мария Линарте рассказывает историю Хелги
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений