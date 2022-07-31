Причина гибели деревьев в Риге - cухость и соль на дорогах

Погибшие деревья можно найти и в центре Риги, и в микрорайонах. В таком состоянии они могут стоять годами. Это не только некрасиво, но зачастую и опасно. Кто должен спиливать сухие деревья в столице, выяснили в Rus.LSM.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На этой неделе стало известно, что деревья на улице Чака, которые в рамках озеленения города посадили этим летом, засохли. Деревья были посажены слишком поздно из-за затянувшегося согласования проекта. И хоть белые акации хорошо приспособлены для жизни в городе, летнего зноя они не выдержали, объяснили в предприятии Labie koki, которое занималось высадкой деревьев. Оно же и пересадит деревья за свой счет.

В то же время на набережной 11 ноября высохшие деревья стоят уже несколько лет. В скором времени их должно спилить ответственное муниципальное предприятие Rīgas meži. Кроме деревьев на набережной в их зону ответственности входят деревья в лесах и парках.

"В Риге на деревья большая нагрузка — зимой мы до сих пор посыпаем солью. Влияют и сухие последние годы, особенно летом и весной, когда дереву очень нужна влага", — отметила представитель Rīgas meži Иева Берзиня.

Незавидная судьба и у деревьев на улице Краста, хоть визуально они выглядят не так плохо. Два года назад их посадили Rīgas meži, но деревья плохо прижились из-за близости к главной дороге. Ветер, холод и соль — очень плохая комбинация для деревьев, рассказал руководитель Labie koki Эдгар Нейландс. В прошлом году именно его предприятию пришлось спасать эти деревья, однако, перенесут ли деревья до грядущей зимы — не известно.

Печальнее всего выглядят деревья на улице Бривибас на Югле. Там напротив остановки общественного транспорта сухие деревья без листьев стоят уже не первый год. Дело в том, что эти деревья находятся на частной собственности. За такие деревья отвечают собственники — физические или юридические лица, объяснили в Рижской думе. Управление благоустройства территории отвечает только за деревья на незастроенных участках, которые принадлежат самоуправлению.

Спилить дерево принудительно можно лишь в том случае, если оно опасно для прохожих. Заключение об этом после проверки дают эксперты. Если кому-то не нравится внешний вид деревьев, об этом можно сообщать в Административную инспекцию Рижской думы или Департамент среды и жилья. Может быть, вас услышат и принудят владельца привести землю в порядок. В противном случае — засохшее дерево со временем может стать не только некрасивым, но и опасным.