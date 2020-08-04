Причиной части летальных ДТП последних дней было превышение скорости и несоблюдение дистанции
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За последние четыре дня на латвийских дорогах в авариях погибли шесть человек и часть ДТП произошли из-за несоблюдения дистанции и превышения скорости, сообщает LETA.

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Помимо прочего, в эти дни в авариях пострадали несколько десятков человек.

Согласно первоначальной информации в распоряжении полиции, часть аварий произошла из-за похожих причин - водители выбирали небезопасную дистанцию езды, превышали скорость или водитель садился за руль уставшим или рассеянным.

Помимо прочего, в одном случае из-за пьяного водителя погибла пешеход.

Полиция призывает водителей ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью и жизни окружающих. В том числе оценить свое самочувствие, прежде чем сесть за руль и не водить автомобиль пьяным.

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