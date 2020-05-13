Приговор по делу Latvijas Krājbanka: Бондарсу грозит уход с поста главы Бюджетной комиссии Сейма

Партия "Движение "За!"" провела переговоры со своим членом Мартиньшем Бондарсом, который возглавляет сейчас Бюджетно-финансовую комиссию Сейма. ("Для развития"/"За!""). Причиной встречи стал вступивший в силу приговор о солидарном взыскании 15 млн евро с бывших членов правления Latvijas Krājbanka — в том числе и Бондарса.

По неофициальной информации агентства LETA, будет обсуждаться возможность того, что Бондарс через какое-то время уйдет с должности председателя бюджетной комиссии.

Сам Бондарс в конце апреля заявил, что примет решение о дальнейших шагах по неблагоприятному для него постановлению суда об иске KPMG Baltics против бывшего правления Latvijas Krājbanka после ознакомления с решением департамента по гражданским делам Верховного суда, однако уже сейчас не исключает обращения в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека.

Бондарс занимал должность председателя правления банка в 2006-2009 годах.