Приложение Waze будет предупреждать автоводителей об участках дорог с высокой частотой ДТП

С середины сентября Waze будет предупреждать водителей об участках латвийских дорог, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Предупреждения будут основываться на данных Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).

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Статистика всех зарегистрированных ДТП обобщается на онлайн карте LTAB и позволяет детально оценить наиболее опасные точки по количеству, последствиям, а также месту и времени аварий.

"Latvijas Valsts ceļi также создает "карту черных точек" с местами, где происходят ДТП с тяжелыми последствиями, но эта карта не включает в себя места, где аварии с более легкими последствиями происходят гораздо чаще. Это, например, так называемое Мукусальское кольцо, перекресток улицы Тирайнес и Виенибас гатве в Риге, а также многие другие места в Латвии", — рассказывает председатель правления LTAB Янис Абашинс.

По статистике LTAB, в некоторых местах случается вплоть до 10 аварий в неделю, и чаще всего они связаны с невнимательностью автоводителей, которые совершают необдуманные маневры. Многие аварии можно предотвратить, если заранее предупредить водителей о том, что нужно быть внимательнее. Сейчас в приложение Waze интегрированы предупреждения о 60 опасных местах, в будущем их количество планируется увеличить.

"Это решение — еще одна инновация от LTAB, которая позволяет современным технологиям работать на благо безопасности дорожного движения и упрощает повседневную жизнь автоводителей", — говорит Я. Абашинс.

С 2017 года латвийским автоводителям также доступно приложение LTAB OCTA, в котором можно получить информацию о своем транспортном средстве и страховой истории. В случае дорожно-транспортного происшествия в приложении можно заполнить электронное согласованное извещение.