Примерные результаты выборов в Рижскую думу будут известны к 4 часам утра 30 августа

Результаты внеочередных выборов в Рижскую думу в ночь на 30 августа с небольших участков начнут поступать около 1:00, а большая часть результатов может быть обобщена к 3 или 4 часам утра, сообщила председатель ЦИК Кристина Берзиня на пресс-конференции

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Председатель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс отметил, что в связи с предстоящей большой нагрузкой на выборах может случиться так, что после подсчета голосов за партии и сканирования бюллетеней избирательные комиссии уйдут на перерыв. В этом случае отметки за кандидатов будут подсчитываться в воскресенье, 30 августа, а результаты голосования по конкретным депутатам будут доступны в воскресенье во второй половине дня или вечером.

По словам Кокинса, 28 августа во время предварительного голосования и 29 августа в день выборов членам избирательных комиссий придется работать "в ненормальном режиме". Нагрузка на избирательные комиссии увеличится также из-за Covid-19.

Поэтому, как отметил глава избирательной комиссии, быстрый подсчет голосов не гарантирован из-за усталости членов избирательных комиссий. Кокинс подчеркнул, что последняя информация с крупнейших избирательных участков обычно поступает около 6-7 утра, а также обратил внимание на то, что всегда могут возникнуть непредвиденные проблемы с техникой.

Как сообщалось, в день выборов, 29 августа, избирательные участки будут открыты с 7:00 до 22:00. В среду, 26 августа, участки будут работать с 16:00 до 21:00, в четверг — с 9:00 до 16:00, в пятницу — с 12:00 до 20:00.

Чтобы снизить риск распространения Covid-19, рижанам рекомендуется приходить на избирательные участки в масках. Одноразовые маски для лица также будут доступны на избирательных участках. Находясь на избирательном участке, люди должны держаться на расстоянии двух метров друг от друга. Избирателям также рекомендуется во время голосования пользоваться собственными авторучками.