Приморские автостоянки в Адажском крае остаются бесплатными до июня
Foto: Andris.V.G., "Weekends - idejas tavām brīvdienām"

До 1 июня в Адажском крае отложено вступление в силу правил, которые ввводят взимание платы за стоянку на приморских территориях.

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Исключение — стоянка в Лиласте на улице Зиемелю 28, где плата взимается уже долгие годы. Поэтому в Лиласте с 1 мая стоянка на площадке у моря уже платная: согласно расценкам коммунального сервиса Царникавы.

До 1 июня бесплатными остаются стоянки на ул. Айзвею в Гарциемсе, у железнодорожной станции в Калнгале, на ул. Лайву в Царникаве у променада и на ул. Юрас в Царникаве.

Как пояснили в Адажском самоуправлении, специалисты вместе с депутатами ищут новые решения в организации работы автостоянок, принимая во внимание пожелания местных жителей.

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