Принудительная аренда участка под домом: Конституционный суд частично удовлетворил иск землевладельцев

Конституционный суд (КС) признал соответствующими Конституции установленные Сеймом нормы об аренде земли в принудительно раздельной собственности, а ограниченный размер арендной платы — не соответствующим основному закону, сообщили агентству LЕТА в КС.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После многих лет дискуссий о решении проблемы принудительно раздельной собственности, когда земля принадлежит одному владельцу, а здание — другому, с 1 января 2022 года вступила в силу так называемая принудительная арендная плата, или плата за пользование землей, в размере 4% от кадастровой стоимости. Если 4% в год составляют менее 50 евро, то плата за пользование составляет 50 евро в год.

В суд было подано девять дел по заявлениям нескольких физических лиц, которые были объединены в одно дело. Истцы владеют землей или идеальными частями земельных участков, на которых расположены строения, принадлежащие другим лицам.

Истцы считают, что институт права пользования землей и размер платы за пользование землей не соответствуют праву на собственность, принципу равенства, защиты законных ожиданий и праву на справедливое судебное разбирательство.

В свою очередь Сейм считает, что плата за пользование землей является справедливым возмещением и в результате принятия данной нормы были упрощены правовые отношения сторон, владеющих раздельной собственностью.

КС постановил, что права пользования землей, установленные оспариваемыми нормами, соответствуют Конституции, поскольку не только обеспечивают защиту прав и законных интересов участников правовых отношений в связи с раздельной собственностью, но и ясность и предсказуемость на рынке недвижимости.

В то же время суд постановил, что установленная в оспариваемых нормах плата за пользование землей в размере 4% не соответствует Конституции, поскольку, устанавливая эту плату и включенное в нее возмещение собственнику земли в размере 2,5% от кадастровой стоимости участка, Сейм не обосновал, что будут учтены расходы, которые уменьшат доход собственника от переданного в пользование участка.

Суд указал, что существуют альтернативные способы, как в меньшей степени ограничить права владельцев земли.

Не соответствующие Конституции нормы будут признаны утратившими силу с 1 июля 2024 года, чтобы дать Сейму время справедливо сбалансировать права собственников земли и собственников зданий.