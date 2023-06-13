Пришел с ножом и угрожал убить; школа просит Сейм помочь в борьбе с агрессивными учениками

Рижская литовская средняя школа обратилась к депутатам Сейма с просьбой помочь в борьбе с подростковой жестокостью. В частности, администрация учебного заведения уже продолжительное время не может найти управу на опасного ученика, сообщает LSM.
По словам социального педагога Винеты Берзини, школа исчерпала уже все возможные средства в борьбе с малолетним агрессором.
"Было много случаев. Самый вопиющий — когда несовершеннолетний (я бы даже сказала — малолетний) принес в школу нож. Кухонный нож длиной с половину руки", — рассказала Берзиня.
Социальный педагог школы рассказала, что закон запрещает ей обыскивать сумку ученика. Сотрудники полиции к школе также не приставлены. Тем временем ученик продолжает терроризировать и сверстников, и педагогов.
"Совсем недавно тот же ученик прислал однокласснику по WhatsApp садистское видео, где в мясорубке перемалывали кота. Учащийся от этих жутких кадров потерял сознание. Директор школы потом узнавал у медсестры, что произошло. Другой однокласснице, которая рассказала, кто прислал видео, он сказал — "зарежу"", — рассказала Берзиня.
Зная, что обидчик склонен претворять свои угрозы в жизнь, родители, учителя и школьники теперь не на шутку обеспокоены. Педагоги даже разработали для агрессивного ученика индивидуальный учебный план, предусматривающий получение начального образования в отдельном помещении в присутствии помощника учителя. Но родители трудного подростка от предложения отказались.
С просьбой помочь разрешить трудную ситуацию и предупредить аналогичные случаи в будущем администрация школы обратилась в комиссию Сейма, которая во вторник, 13 июня, рассматривала вопрос проблемных детей и подростков. Глава комиссии Иева Бранте выслушала педагогов и приглашенных экспертов, после чего призвала учебные учреждения самим "разработать единый алгоритм" по борьбе с подростковой жестокостью. Политик выразила надежду, что к осени "удастся найти какие-то решения".