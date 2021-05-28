Присоединение Вараклянского края к Резекненскому признано неконституционным

Суд Сатверсме признал несоответствующим конституции присоединении Вараклянского края к Резекненскому, сообщает LETA.

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Это было одно из рассматриваемых им дел о законе об административных территориях и населенных пунктах. При этом присоединение Инчукалнской волости к Сигулдскому краю, а Гаркалнской волости и города Вангажи к Ропажскому краю он признал соответствующим Конституции.

Ранее 12 марта суд признал незаконным включение Скултской волости в Саулкрастский край.

28 апреля Конституционный суд в письменном порядке рассмотрел дело о соответствии некоторых подпунктов приложения к закону об административных территориях и поселениях "Административные территории, их административные центры и территориальные единицы" Конституции и Европейской хартии местных самоуправлений.

В деле были объединены заявления от Инчукалнской, Вараклянской и Гаркалнской краевых дум.