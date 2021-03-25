Присвоенные детям 500 евро учреждения внесемейного ухода потратят на покупку телефонов и планшетов

500 евро, присвоенные в виде одноразового пособия детям, находящимся в учреждениях внесемейного ухода, руководители организаций планируют потратить на покупку телефонов и планшетов, сообщает LETA.

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Руководитель “Детского поселка Граши” Сандра Стаде сообщила, что на пособие будет куплена техника, необходимая для удаленной учебы. Кроме того, деньги могут пойти на оплату лагерей, новой одежды или еды. Деньги не будут выданы детям как карманные деньги, так как карманные деньги финансируются из других источников, отметила Страде.

Руководитель Центра социальных услуг для детей и молодежи “Приедите” Людмила Смикова указала, что детям нужны планшеты и телефоны для учебы. Хотя, по её мнению, более удачное решение - положить деньги на накопительный счет ребенка, чтобы он мог ими воспользоваться по достижении совершеннолетия или после попадания в семью.

Как уже сообщалось, правительство одобрило выплату 500 евро детям, находящимся в учреждениях внесемейной опеки. Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV, ЗЧЛ) указала, что деньги можно тратить исключительно на нужды ребенка, учитывая его мнение, а не на нужды учреждения.