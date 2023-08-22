Присвоены названия шести новым железнодорожным станциям

Предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) присвоило названия шести новым железнодорожным остановкам. Об этом говорится в сообщении национального издания Latvijas viesnesis.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На железнодорожной линии елгавского направления двум новым остановкам присвоены названия "Детская больница" (Bērnu slimnīca) и "Баложи".

Остановке на девятом километре сигулдской железнодорожной линии присвоено название "Шмерлис".

Остановкам на третьем и девятом километрах болдерайской линии присвоены названия "Ильгуциемс" и "Болдерая" соответственно.

Остановка на девятом километре саулкрастской линии получила название "Даудери".

В то же время бывшая железнодорожная станция "Ильгуциемс" была переименована в "Грузовая станция Ильгуциемс" (Iļģuciema kravas stacija).

Новые остановки строятся в рамках проекта по модернизации железнодорожной пассажирской инфраструктуры. Его общая стоимость — 44,4 миллиона евро. Проект реализуется при софинансировании Фонда сплоченности в размере 85%.