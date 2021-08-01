Приватизировать RNP пока рано. Исполнительный директор Риги Янис Ланге о будущем муниципальных предприятий

Несмотря на множество жалоб от населения и рекомендации международных аудиторов, вопрос приватизации муниципальной компании Rīgas namu pārvaldnieks на повестке дня не стоит. Об этом в интервью Delfi Plus заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге. Delfi пересказывает ключевые моменты этого разговора.

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Что будет с Rīgas namu pārvaldnieks?



"По-моему, более 80% жалоб, поступивших в мое распоряжение, напрямую связаны с работой Rīgas namu pārvaldnieks. Учитывая, что предприятие управляет более чем 4000 домами в городе, число людей, на которых так или иначе влияет его деятельность, очень велико", — признает Ланге. Отвечая на вопрос, разделяет ли он мнение, высказанное аудиторской компанией Ernst & Young (о том, что участие Рижской думы в RNP неэффективно и должно быть прекращено), Ланге заявил: "С этим сейчас нужно очень внимательно. Ясно, что самоуправление должно работать в отрасли, где рынок несовершенен, или тогда, когда кто-то другой не способен реализовать функцию полноценно. Сейчас никто не запрещает жителям сменить управляющего домом. Поэтому одна из целей — именно образование жителей, содействие тому, чтобы они вовлекались в принятие рациональных и продуманных решений об управлении своим имуществом, в том числе, о его энергоэффективности".

Ланге полагает, что сейчас RNP руководит компетентный совет, и на повестке дня компании стоит вопрос о стратегии ее развития на пять лет. В следующем году каждому жителю дома, управляемого RNP, должна быть предоставлена информация о балансе дома. "Этот момент особенно актуален осенью при подключении домов к централизованному теплоснабжению. Важно, чтобы жители не страдали и не становились заложниками из-за недобросовестных плательщиков. RNP активно работает над этими вопросами", — подчеркнул Ланге.

Rīgas satiksme: автобусы недостаточно экологичны



"Rīgas satiksme должно фокусироваться на том, чтобы делать свой парк парк экологичным. Сейчас самая большая проблема — именно автобусы, их средний возраст превышает 13,6 лет. Нужно думать о решениях, связанных с электричеством, водородными технологиями. Rīgas satiksme нуждается в инвестициях", — считает Ланге.

По словам исполнительного директора Риги, из-за ограничений Covid-19, потенциал Rīgas satiksme не был использован в полной мере — предприятие может перевозить больше пассажиров, чем перевозит сейчас. При этом в прошлом году расходы предприятия удалось урезать почти на 20 млн евро, и Rīgas satiksme смогло работать с прибылью. В целом, по словам Ланге, нужно навести порядок с недвижимостью Rīgas satiksme: если какие-то объекты не нужны для хозяйственной деятельности, от них надо избавляться.

Для Rīgas satiksme актуально, будет ли заказ на автобусные перевозки от самоуправлений, прилегающих к Риге. Маршруты разработаны, и Rīgas satiksme готово работать не только непосредственно в городе, но и во всей агломерации Риги, отметил исполнительный директор города.

Рижский Центральный рынок: вызовы Rail Baltica



Результаты деятельности Rīgas Centrāltirgus, по словам Ланге, неудовлетворительны. Перед предприятием стоят большие вызовы. Во-первых, в краткосрочной перспективе рынок должен ожить после Covid-19. Во-вторых, роль рынка изменится из-за строительства Rail Baltica (предполагается, что будет снесена железнодорожная насыпь между рынком и Старой Ригой, что сделает рынок фактически более доступной частью центра города).

"Центральный рынок — это в известной мере визитная карточка города", — подчеркнул Ланге. При этом простого ответа, каким должен быть рынок будущего, какие товары предлагать, у Ланге нет. Но, вероятно, ассортимент должен символизировать ценности Латвии и Риги, делать упор на доступность местной продукции.

Rīgas ūdens: улучшить ливневую канализацию



"Rīgas ūdens тоже очень нужны инвестиции. Например, есть амбициозные цели, исходящие из установок ЕС о том, у какого процента домохозяйств должно быть подключение к централизованному водопроводу, канализации. Это вопрос: как содействовать тому, чтобы жители подключали к сетям свои дома", — рассуждает Ланге. По его словам, нужно работать над совершенствованием системы ливневой канализации. Это должна быть совместная работа Rīgas ūdens и Департамента сообщения Рижской думы.

Для Rīgas ūdens актуально сотрудничество с самоуправлениями, соседствующими с Ригой — предприятие могло бы предлагать свои услуги и за пределами города.

Rīgas siltums: хорошая репутация за счет RNP



С точки зрения тарифов тепло в Риге относительно дешевое, Rīgas siltums работает эффективно, считает исполнительный директор города. Но признает, что стоимость отопления зависит от стратегии дальнейшего развития — будет ли город зависим от ископаемого топлива или перейдет к более экологически чистым решениям, снижая долю газа в производстве тепла. При этом репутация Rīgas siltums лучше, чем у других муниципальных предприятий — например, RNP, которое берет на себя всю тяжесть работы с должниками, в том числе, не оплатившими счета за поставленную теплоэнергию.

Полный текст интервью Яниса Ланге.