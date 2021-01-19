Привито уже 16 070 латвийцев, 571 из них уже получили вторую дозу
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С начала вакцинации привито 16 070 медиков, 571 человек получил обе дозы вакцины от коронавируса, сообщает LETA со ссылкой на Национальную службу здоровья.

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В понедельник, первый день "второй волны" вакцинации, вторую дозу прививки получил 571 человек. В этот же день первую дозу вакцины получили 268 человек.

Вчера вторую дозу вакцинации получили врачи и медицинский персонал из Рижской Восточной клинической университетской больницы, Клинической университетской больницы им. Страдиня, Детской клинической университетской больницы, Даугавпилсской региональной больницы, Елгавской городской больницы, Екабпилсской региональной больницы, Лиепайской региональной больницы, Резекненской больницы, Видземской больницы, Северокурземской региональной больницы и Национального реабилитационного центра "Вайвари".

На прошлой неделе в понедельник были привиты 1360 человек, во вторник 1618, в среду 1501, в четверг 1781, в пятницу 1902, в субботу 653, в воскресенье 119. Как поясняет Национальная служба здоровья, опубликованные ранее данные могут отличаться, потому что информация о вакцинации вводится в систему е-здоровья в течение пяти дней после факта вакцинации.

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