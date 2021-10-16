Привито уже более миллиона латвийцев
Foto: LETA

Хотя бы одну дозу получило уже более миллиона жителей Латвии, сообщает Национальная служба здоровья.

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До 15 октября включительно 1 00 6454 человека получили хотя бы одну дозу вакцины от Сovid-19, 925 754 человека завершили курс вакцинации.

По приблизительным данным, в июле 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 человек, что означает, что хотя бы одну дозу прививки получили 53,47% жителей, а завершили процесс вакцинации 49,18%.

В пятницу сохранился высокий темп вакцинации — привито 12 044 человека, что второй самый высокий показатель на этой неделе. Это число может вырасти, так как не все медики вносят данные в базы в тот же день. 6023 человека получили первую дозу вакцины, 1920 — вторую, 3850 — единственную дозу J&J, 286 — бустерную дозу.

В среднем в неделю прививается 11 344 человека, на прошлой неделе это число было 7148, на позапрошлой — 6348. Темп вакцинации все равно отстает от майского, когда в день прививалось в среднем 16 700 человек.

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