Привитые жители старше 60 лет будут получать ежемесячное пособие в 20 евро

С 1 ноября по 31 марта все жители старше 60 лет, сделавшие прививки от Covid-19 или же получившие заключение консилиума о необходимости отложить вакцинацию, будут ежемесячно получать пособие в размере 20 евро. Это пособие призвано компенсировать затраты на коммунальные платежи, повысившиеся из-за роста цен на энергоресурсы.

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Это решение правительства в четверг в срочном порядке, сразу в двух чтениях, подтвердил Сейм.

Решение преследует одновременно две цели: стимулировать вакцинацию старшего поколения и оказать пожилым людям поддержку при оплате возросших коммунальных платежей.

Претендовать на пособие сможет сениор 60 лет и старше, проживающий в Латвии и прошедший полный курс вакцинации до 31 декабря 2021 года.

Пособия вакцинированным будет выплачиваться пять самых холодных месяцев — с ноября по март включительно. В общей сложности каждому привитому сениору выплатят 100 евро. Если сениор привьется, к примеру, в декабре, то в оставшиеся три месяца он уже сможет получать такое пособие. Те пожилые люди, которые отложили вакцинацию по решению консилиума, тоже смогут получать средства на погашение затрат на энергоресурсы.

По данным Национальной службы здоровья, по положению дел на октябрь вакцинированы полностью 279 757 или 53,06% жителей 60 лет и старше (первую дозу получили 57,45% жителей этого возраста).

Пособие в размере 20 евро будет ежемесячно выплачивать Государственное агентство социального страхования (VSAA). В случае, если человек в возрасте является уже клиентом VSAA (получатель пенсии — по возрасту, инвалидности, выслуге лет, потере кормильца и так далее, получатель государственного социального пособия), то 20 евро в месяц он получит автоматически. В том же порядке, в котором получает пенсию или пособие.

Если человек еще не стал клиентом VSAA, то ему надо подать заявление. Это необходимо сделать в течение шести месяцев после вступления закона в силу, иначе уже вакцинированный житель потеряет право на пособие. Если человек завершит курс вакцинации после вступления в силу закона до 31 декабря этого года, то в течение шести месяцев после обретения "ковидного" сертификата.

В заявлении надо указать имя, фамилию и персональный код, телефон или э-почту, в также номер счета. В аналогичном порядке заявление могут подавать жители старше 60 лет, которые прошли вакцинацию в другой стране ЕС и получили цифровой сертификат Covid-19 Европейского союза.

По данным Министерства благосостояния, расходы на выплату пособий составят примерно 48,504 млн евро (18,4 млн евро в этом году и более 30 млн евро — в 2022 году).

Расчет сделан на основании предположения, что уже в ноябре будут привиты 80% жителей, принадлежащих к обозначенной возрастной группе, а с декабря — их будет уже 95%. По данным Национальной службы здоровья, по положению дел на октября 57% жителей старше 60 лет получили как минимум первую прививку. Каким будет дальнейший темп вакцинации точно прогнозировать сложно.

VSAA начнет выплачивать пособия в декабре 2021 года. В последний зимний месяц будут выплачены сразу 40 евро — за ноябрь и декабрь. VSAA нужно время на получение и обработку данных о вакцинации жителей, которые предоставит Национальная служба здоровья.

Во время рассмотрения законопроекта в Сейме оппозиционные депутаты выступали с более "щедрыми" предложения. Так бывший министр благосостояния Рамона Петравича ("Независимые") предложила с 1 ноября выплатить разовое пособие в 500 евро всем лицам, которые с 11 октября до конца срока действия чрезвычайной ситуации получают пенсию или пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Юридическое бюро Сейма указала на правовые недочеты предложения и на то, что неизвестно откуда брать финансирование.

Союз "зеленых" и крестьян выплачивать пособия и тем сениорам, которые сделали только сделали первую прививку, не дожидая завершения курса вакцинации. Депутат Сейма от Новой Консервативной партии Рейнис Знотиньш сказал, что это может привести к тому, что человек не завершит курс вакцинации.