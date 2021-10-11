Привитым пожилым людям будут выплачивать 20 евро в месяц, компенсируя подорожание энергоресурсов, решила коалиция
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Вакцинированные пожилые люди будут получать пособие в размере 20 евро в виде компенсации подорожания энергоресурсов, которое привело к росту коммунальных платежей. Это премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подтвердил после встречи совета коалиционных партий.

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Ранее с такой инициативой выступили министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") и министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая Консервативная партия).

Кришьянис Кариньш подчеркнул, что люди в солидном возрасте — это самая большая группа риска заражения Covid-19 и необходимо мотивировать сениоров прививаться. Одновременно такое решение о выплате компенсаций поможет пожилым людям справиться с ростом тарифов.

Ранее сообщалось, что такое пособие может выплачиваться в самые холодные месяцы — с ноября 2021 года до марта 2022 года. Если человек вакцинируется в середине январе, то пособие он сможет получить в феврале и марте.

В свою очередь, министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) проинформировал, что коалиция поддержала решение на 10 евро увеличить государственную поддержку по оплате электроэнергии социально уязвимым группам общества — малообеспеченным семьям, многодетным семьям. По данным Минэкономики, поддержку получат примерно 150 тысяч домохозяйствам.

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Гатис Эглитис "Новое Единство" Национальное объединение Янис Витенбергс Вакцинация Кришьянис Кариньш Янис Рейрс
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