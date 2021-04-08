Прививка от Covid-19 есть у 71% медработников

На начало апреля вакцину от коронавируса получил уже 71% работников медицинской сферы, сообщает LETA.

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В Латвии работает 50 696 медработников, по данным на 4 апреля, вакцину получили 35 684 из них.

Большой процент привитых и среди работников и клиентов центров социального ухода — 79%, или 13 416 человек.

Также прививку получили 58 111 жителей старше 70 лет, это 31% от всех представителей этой возрастной группы.

Из людей с хроническим заболеваниями, которых в Латвии насчитывается 166 000, прививку получили около 10%, из людей возрастной группы от 60 до 70 лет — около 2%.