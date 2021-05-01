Прививки от Covid-19 на майских праздниках: как записаться, где сделать укол?

На майские праздники вновь откроются центры массовой вакцинации. В этот раз в 11 городах. Министерство здравоохранения призывает людей из приоритетных групп вакцинироваться 1 и 2 мая, а 3 мая запись на вакцинацию откроется для всего населения Латвии. Delfi объясняют, как записаться на прививку и где ее можно получить.

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Я в приоритетной группе, как я могу получить прививку?

Если житель старше 60, либо имеет хронические заболевания, либо является работником образовательных учреждений или оперативных служб, он может записаться на прививку через сайт manavakcina.lv или по номеру 8989. Там можно выбрать время и место вакцинации. Минздрав сообщает, что на майские выходные в сумме будут доступны более 10 000 мест для записи.

1 и 2 мая для приоритетных групп будут зарезервированы несколько тысяч доз вакцин, сообщает Министерство здравоохранения. Ведомство рекомендует пожилым людям, чья запись на вакцинацию в другом месте задерживается, воспользоваться возможностью получить прививку в центре вакцинации. Уладить этот вопрос можно по телефону 8989.

На выходных будут открыты центры массовой вакцинации в Риге, Валмиере, Лиепае, Алуксне, Юрмале, Тукумсе, Кулдиге, Кекаве, Резекне, Саласпилсе и Даугавпилсе.

В центр массовой вакцинации можно приходить только после получения электронного подтверждения записи и не раньше чем за 15 минут до процедуры.

Я не в приоритетной группе, как я могу записаться?

На сайте manavakcina.lv открыта запись на получение прививки для тех, кто своевременно подал заявку на прививку, например, в феврале. Это можно проверить, зайдя в своей профиль.

Остальным необходимо дождаться 3 мая, когда откроется запись на вакцинацию для всего населения Латвии. Тогда на сайте станет доступен календарь, где можно выбрать место и время получения прививки.

Что будут колоть?

BioNTech/Pfizer и Moderna. В четверг Латвия получила новую партию вакцин AstraZeneca, но они все направлены на вакцинацию тех, кто уже получил первую прививку этой вакциной.

Я живу в Риге и готов привиться на выходных, где я могу это сделать?

На этих выходных с 3 мая будут открыты два дополнительных центра массовой вакцинации — в Доме Конгрессов и на Центральном рынке в Гастрономическом павильоне. Дом Конгрессов будет принимать пациентов с 9 до 17:00, а Гастрономический павильон будет открыт до 19:00. В каждом из мест будут доступны 450 доз вакцины в день. Кроме того, по-прежнему можно будет получить прививку в ATTA Centrs и в выставочном зале на Кипсале.