Прививку от Covid-19 получили 22% жителей с хроническими заболеваниями

Первую дозу вакцины от Covid-19 получили 36 656 жителей с хроническими заболеваниями, а 1 466 из них уже завершили вакцинацию, сообщает Министерство здравоохранения. Это 22% от всех жителей с хроническими заболеваниями.

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65% получателей прививки в этой группе привились вакциной производства AstraZeneca, 24% Moderna и 11% получили вакцину Pfizer-BioNTech.

На прошлой неделе был достигнут рекорд недельной вакцинации - прививку получили 32 298 человек. Большинство привиты вакциной AstraZeneca – было использовано 124 676 доз, за ​​ней следуют Pfizer-BioNTech – 58 538 доз и Moderna – 46 634 доз.

Минздрав призывает всех жителей Латвии с хроническими заболеваниями, не откладывать подачу заявки на вакцинацию от Covid-19 и зарегистрироваться на сайте www.manavakcina.lv, где теперь можно сразу выбрать место и время вакцинации.