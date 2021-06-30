Привокзальная площадь: автомобилям придется уступить дорогу общественному транспорту, велосипедистам и пешеходам

В будущем на улице Сатеклес у Привокзальной площади могут остаться только две полосы для движения личного автотранспорта — по одной в каждую сторону. Зато появятся две полосы общественного транспорта и две велополосы (по одной в каждом направлении), а со временем — и трамвайная линия. Сама Привокзальная площадь должна стать "привлекательным городским пространством".

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Такие идеи содержатся в Концепции дизайна Привокзальной площади, которую 1 июля еще только будет рассматривать Комитет городского развития Рижской думы. Концепцию разработало проектная команда Архитектурного бюро Гейла в сотрудничестве с Рижской думой.

Роль и потенциал развития Привокзальной площади — высок, признают авторы концепции: в одном месте "сходятся" многие маршруты общественного транспорта и региональных поездов. А в перспективе Привокзальная площадь должна еще и обеспечивать удобный доступ к новым международным поездам и соединение Rail Baltica с аэропортом.

Rus.delfi.lv подробно изучили, что предлагается в еще неутвержденной Концепции дизайна Привокзальной площади.

Путаница с общественным транспортом и "трамвайное" будущее



Авторы концепции указывают на то, что сейчас система движения городских автобусов в районе Привокзальной площади сложна для понимания и трудна в использовании. Многие линии общественного транспорта, проходящие по этой территории, проложены так, что трудно найти подходящий маршрут или осуществить удобную пересадку. Авторы концепции считают минусом то, что Привокзальная площадь не соединена с трамвайными маршрутами.

В будущем следовало бы "отключить" загруженные остановки общественного транспорта от интенсивного коридора движения, который является барьером между вокзалом и остальным городом. А также — обеспечить удобный доступ по улицам от поездов к общественному транспорту Риги, рабочим местам, центру города. Сама организация маршрутов и остановок общественного транспорта в этом районе должна быть улучшена, нужно оборудовать сидячие места для ожидающих.

Авторы концепции считают, что в далекой перспективе здесь должна проходить трамвайная линия, ведущая в Пурвциемс и Плявниеки — с остановкой у вокзала. И конечно, следует развивать велосипедное движение, создать места для высадки-посадки пассажиров такси.

Подземные переходы уйдут в прошлое



Привокзальная площадь — это транзитный коридор между центром города и самим вокзалом, здесь всегда большой поток людей, что перспективно с точки зрения развития. Однако то, что поток людей между центром и вокзалом приходится на подземные туннели, авторы концепции считают минусом. Как и то, что при переходе улицы Сатеклес в районе соединения с улицей Марияс пешеходам приходится долго ждать зеленый сигнал светофора. Нет на Привокзальной площади, отрезанной сейчас от остального города подземными переходами и интенсивным движением на улице Сатеклес, и удобных велопарковок. Привокзальная площадь признана местом непривлекательным для ожидания — не хватает скамеек и навесов.

Барьеры между Привокзальной площадью и городом — подземные переходы, ступеньки — должны быть убраны, сказано в концепции. Следует физически отделить велодорожки, оборудовать велопарковки — в целом создать новую велоинфраструктуру, которая может использоваться и электроскутерами.

На фото: как будет выглядеть Привокзальная площадь после реконструкции. Автор фото: Rīgas pilsēta sadarbībā ar Gēla arhitektu biroju (Gehl)

Но едва ли не главный минус Привокзальной площади, мешающий воплощению этих планов — слишком интенсивное автомобильное движение: 66% рассматриваемой территории сейчас фактически отдано машинам. Авторы концепции рекомендуют оценить эффективность моторизированного движения в целях освобождения городского пространства для общественной жизни и преобразования Привокзальной площади в привлекательное место на карте Риги.

Здесь будет город-сад



В идеале Привокзальная площадь, по мнению дизайнеров, должна стать "миксом" естественного транзитного коридора, парка и места для встреч и отдыха. Достигать этого предлагают следующими методами:



заменить покрытие из брусчатки, при этом обозначив главный коридор для основного потока людей и использовать брусчатку как инструмент обозначения направления;

высадить деревья типа "английский сад", которые создадут тень в жару, а зимой будут просто улучшать облик Привокзальной площади;

установить скамейки, урны для отходов, фонарные столбы, велостоянки (однако эти элементы инфраструктуры не должны мешать движению главного потока людей);

установить легкие навесы, которые будут обозначать остановки общественного транспорта и визуально "поддерживать диалог" с новым современным зданием вокзала Rail Baltica, не перекрывая вид на городские здания;

в легкой постройке-навесе, находящаяся ближе всего к вокзалу, следует разместить киоск, билетную кассу и центр туристической информации;

оборудовать систему освещения, которая позволит людям безопасно передвигаться, но не ослеплять людей, находящихся на Привокзальной площади.

создать зону активного игрового отдыха, в которой однако не будет детской игровой площадки; такая зона может использоваться и для выставок и инсталляций.

"Изгнание" автомобилей



Такая обновленная Привокзальная площадь — конечно, не находится в вакууме, и ключевое значение имеет соединение этого пространства с остальным городом. Прибыть сюда можно пешком, на общественном транспорте, на велосипеде или электроскутере, на такси или же на личном авто.

Понятно, что кардинальное сокращение потока личного автотранспорта — это условие реализации предлагаемого проекта. В иерархии участников движения автомобили находятся на последнем месте.

Foto: Rīgas dome





Авторы концепции предлагают оставить доступ к Привокзальной площади только тем автомобилям, которые непосредственно едут на вокзал, а не использует это городского пространство как транзитное.

Улица Сатеклес, широкая сейчас в районе Привокзальной площади должна перестать выглядеть как шоссе, говорится в концепции. Проезжая часть должна быть поделена так: велополоса, платформа для общественного транспорта, полоса общественного транспорта, автомобильная полоса. То же самое — в противоположном направлении, то есть, личному автотранспорту будут оставлено по одной полосе каждого направления. Со временем между выделенной велополосой и полосой платформ общественного транспорта планируется вписать еще и трамвайные линии обоих направлений.

В тексте использованы иллюстрации Koncepta dizains Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas laukums. Rīgas pilsēta sadarbībā ar Gēla arhitektu biroju (Gehl)