"Признаки коллапса уже есть". Глава скорой о том, как система здравоохранения справляется с Covid-19

Даже самые строгие решения правительства не смогут улучшить ситуацию в больницах в связи с пандемией коронавируса. Об этом в интервью журналу Ir заявила глава Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.

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"Для начала я хотела бы прокомментировать столь яркое сравнение, как "коллапс", которым в медицине обозначают острую сосудистую недостаточность, которая может привести в том числе и к потере сознания. Этот термин я упомянула на заседании комиссии Сейма, на котором рассматривался вопрос депутата Гобземса об отношении к ограничениям в связи с Covid-19, в том числе ношении масок. Депутат говорил, что Covid-19 не является чем-то серьезным и ужасным. Мне надо было назвать очень серьезную причину, почему нужно прекратить так говорить", — говорит Лиене Ципуле.

По ее словам, во многих странах термин "коллапс" используют, описывая перегрузку системы здравоохранения. К тому же становится затрудненным лечение не только пациентов с коронавирусом, но и всех остальных, а то, что болеют сами медики, создает дополнительные риски. "Коллапс мы видели во многих странах Европы. А также в России, где у больниц стояли очереди из машин скорой помощи", — указывает глава NMPD.

По ее мнению, ограничения в Латвии не были достаточными, так как заболеваемость продолжает расти. "Фактически мы в ситуации, когда появляются проблемы с госпитализацией неотложных пациентов. Во многих больницах закрыты приемные отделения, многие больницы прекратили плановое лечение и в ближайшие дни, скорее всего, оно будет прекращено по всей стране. В определенной мере признаки коллапса в системе уже есть. Конечно, у правительства есть планы, как действовать — принят ряд сложных решений о перепрофилировании коек. Возможно, это еще не совсем коллапс, однако, мы близко к этому состоянию", — указывает Лиене Ципуле

Если говорить, о количестве коек, то в Риге их гораздо больше, чем в регионах, однако, в столице и госпитализация идет более интенсивно. "В региональных больницах однозначно более сложная ситуация с обеспечением персонала. В Риге персонал болеет, однако хватает людей, чтобы продолжать работать. В регионах же, если из имеющихся всего трех врачей один, тот что оказывает конкретную услугу, заболевает, то больнице нужно либо привлекать врача со стороны, либо прекратить оказывать данную услугу. Намного сильнее напряжение", — говорит глава скорой.

Для сравнения: в Риге есть возможность обеспечить 300-400 коек для интенсивной терапии, в региональных больницах — это могут только 10 кроватей, а то и меньше. По словам Ципуле, если туда попадает инфицированный Covid-19, то рядом уже нельзя положить пациента, у которого нет этого заболевания. Такая ситуация сложилась в Северокурземской больнице — пациенты, у которых не диагностирован Covid-19 , но очень серьезное заболевание, больше не могут попасть в отделение интенсивной терапии.

В день скорая получает по 40-50 вызовов к пациентам с симптомами коронавируса, которые могут свидетельствовать о неблагоприятном развитии болезни. Из них две трети людей госпитализируют. Примерно столько же вызовов к пациентам, у которых есть большие подозрения на Covid-19, но нет положительного теста — еще не сделали, либо еще не получен результат. Две трети таких пациентов также отправляют в больницы. На прошлой неделе в среднем было 62 пациентов сутки.

Глава NMPD признает: в целом сейчас ситуации тяжелее, чем была весной — пациентов больше, и тяжелых случаев тоже больше. Пропорция, сколько из заболевших попадает в больницу, примерно одинаковая: весной это были 10-12%, сейчас в среднем 15%. Течение болезни может быть непрогнозируемым. Были случаи, когда пациенты поступали в больницу в относительно легком состоянии, однако через 2-3 дня болезнь уже протекала в тяжелой форме. "При отборе пациентов врачи подвергаются очень большой эмоциональной нагрузке — они должны суметь оценить риски, свидетельствующие о том, что течение болезни может стать иным, и принять решение. Бывают случаи, когда пациенты уже дома находятся в очень тяжелом состоянии и нам нужно проводить очень сложные реанимационные мероприятия, чтобы доставить их в стационар. К сожалению, есть несколько случаев, когда после проведения кардиопульмональной реанимации, больной умирает на руках бригады. Весной таких случаев не было", — заяивла Лиене Ципуле.