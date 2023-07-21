Призыва в августе не будет: Служба гособороны набрала достаточно добровольцев
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Заявление на второй 11-месячную Службу государственной обороны (СГО) к 21 июля успели подать 224 гражданина Латвии. Это достаточное число заявок, чтобы не объявлять обязательный призыв по принципу лотереи в августе, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Министерство обороны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Примечательно, что еще накануне сообщалось лишь о 197 заявках на второй призыв СГО.

До 1 сентября текущего года у граждан есть возможность добровольно подать заявку на альтернативную пятилетнюю программу обучения в Земессардзе, используя единую рекрутинговую платформу klustikaravirs.lv.

Солдаты второго призыва приступят к службе в январе следующего года.

Всего в 2024 году на 11-месячную СГО будут призваны 600 молодых людей.

В первом призыве СГО желание стать добровольцами изъявили 488 граждан Латвии, из которых приступили к службе лишь 254. Как отмечает единый портал общественных СМИ, среди них нет ни одной девушки.

В окончательном чтении закон о введении Службы государственной обороны был принят Сеймом Латвии 5 апреля 2023-го.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Ko darīt Limbažos? Idejas izzinošām un lustīgām brīvdienām
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Kā Latvijai skolot labus līderus. Saruna ar filozofu Ventu Sīli
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā
Ko darīt Limbažos? Idejas izzinošām un lustīgām brīvdienām