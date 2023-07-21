Призыва в августе не будет: Служба гособороны набрала достаточно добровольцев

Заявление на второй 11-месячную Службу государственной обороны (СГО) к 21 июля успели подать 224 гражданина Латвии. Это достаточное число заявок, чтобы не объявлять обязательный призыв по принципу лотереи в августе, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Министерство обороны.
Примечательно, что еще накануне сообщалось лишь о 197 заявках на второй призыв СГО.
До 1 сентября текущего года у граждан есть возможность добровольно подать заявку на альтернативную пятилетнюю программу обучения в Земессардзе, используя единую рекрутинговую платформу klustikaravirs.lv.
Солдаты второго призыва приступят к службе в январе следующего года.
Всего в 2024 году на 11-месячную СГО будут призваны 600 молодых людей.
В первом призыве СГО желание стать добровольцами изъявили 488 граждан Латвии, из которых приступили к службе лишь 254. Как отмечает единый портал общественных СМИ, среди них нет ни одной девушки.
В окончательном чтении закон о введении Службы государственной обороны был принят Сеймом Латвии 5 апреля 2023-го.