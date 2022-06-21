Про оккупантов и "перерезать горло". Речи депутатов Сейма Иесалниекса и Гиргенса признаны неэтичными

В вторник комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям признала, что в заявлениях депутатов Сейма Каспарса Гиргенса (партия "Республика") и Яниса Иесалниекса ("Национальное объединение") в ходе парламентских дебатов о демонтаже советских памятников были допущены нарушения этики.

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Речи комиссия Сейма оценивала на предмет нарушения 6-го пункта Кодекса этики депутатов, который подразумевает, что парламентарий несет моральную ответственность за свои действия — слова, голосование и другие.Сам Гиргенс не участвовал в заседании комиссии, ранее письменно признал, что отвечает за свои действия, но также считает, что у него есть право высказываться и не согласен с тем, что на заседании Сейма сказал что-то грубое.

Также члены комиссии посчитали, что был нарушен и 7-й пункта Кодекса, который подразумевает, что в публичных высказываниях депутат избегает слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными, а также основывается на фактах, их справедливом толковании и аргументации.

В итоге комиссия признала, что 6-й пункт Кодекса не нарушен, но есть нарушения по 7-му пункту. Глава комиссии Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение) предложила в качестве наказания назначить депутату Гиргенсу письменное предупреждение, такой метод депутаты комиссии поддержали путем голосования.

Янис Иесалниекс также не смог участвовать в заседании, но Курсите-Пакуле напомнила присутствующим, что за свои высказывания политик публично извинился.Большинство комиссии, по предложению депутата Виталия Орлова ("Согласие"), все же поддержала вынесение устного выговора Иесалниексу в качестве наказания за нарушение этики.

Уже сообщалось, что 8 июня Комиссия Сейма по этике, мандатам и запросам возбудила дела о возможном нарушении этики против депутата от Национального объединения Яниса Иесалниекса и независимого депутата Каспарса Гиргенса.

С просьбой начать дела о нарушении этики в комиссию обратилась депутат Сейма Регина Лочмеле ("Согласие"), считающая, что в высказываниях коллег есть признаки разжигания межнациональной розни.

26 мая Сейм рассматривал законопроект, определяющий процедуру и сроки сноса памятника в Пардаугаве. Обсуждение законопроекта сопровождалось крайне эмоциональными дебатами.



В частности, депутат Сейма от правящего Национального объединения Янис Иесалниекс заявил следующее:

"И я приблизительно в пятилетнем возрасте усвоил, что есть два общества: есть наши латыши и есть оккупанты. И уже между детьми была ненависть между этими двумя группами. И эта ненависть не закончилась, поскольку оккупанты все еще не ушли".

В свою очередь, независимый депутат Каспарс Гиргенс, избранный в Сейм от KPV.LV, сказал:

"И мне очень неприятно и противно, скажем так, отвратительно смотреть на то, что на эту трибуну поднимаются люди, которые не лояльны нашему государству, которые при малейшем дуновении ветра будут готовы, я так думаю, перерезать нам горло, если наступят времена, какие сейчас происходят в Украине".