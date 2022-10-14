"Проблема в Риге, а решение — за ее пределами". Вице-мэр столицы о системе park&ride

Проблемы с сообщением, которые можно было бы решить с помощью парковок рядом с узлами общественного транспорта или системой park&ride, по-прежнему актуальны для Риги, но решение можно найти за пределами города, отметил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) вице-мэр Риги по вопросам транспортной инфраструктуры Вилнис Кирсис. Об этом пишет LSM.lv.

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По словам Кирсиса, несмотря на то, что Рижская дума продолжает работать над созданием и улучшением велосипедной инфраструктуры, в решении проблем городского транспортного сообщения следует уделять больше внимания общественному транспорту.

"Рига — это не только Рига — ежедневно с утра в Ригу въезжает примерно 100 000 автомобилей, вечером выезжают. А жителей Олайне, Елгавы и Сигулды мы вряд ли сможем пересадить на велосипеды", — заявил вице-мэр.

Поэтому необходимо задуматься о симбиозе с общественным транспортом, в том числе сделать так, чтобы было удобно пересаживаться на транспорт Pasažieru vilciens и иметь единый билет в городе.

Принцип park&ride обсуждается уже много лет, но до сих пор он не реализован. Эта практика предусматривает возможность для водителей оставить свой автомобиль рядом с узлом общественного транспорта, которым они смогут пользоваться в городе.

Кирсис отметил, что такие места park&ride не должны находиться в самом городе, их нужно разместить на границе с Ригой. В этом случае их должны создавать самоуправления окрестностей Риги, которые сами не страдают от этой транспортной проблемы.

"Проблема находится в Риге, а решение — за пределами Риги", — добавил вице-мэр.

В то же время он надеется, что принцип park&ride сможет реализовать Pasažieru vilciens или Latvijas dzelzceļš, создав парковки около железнодорожных станций. "Это по сути их клиент", — заявил Кирсис.

Для того, чтобы побудить рижан больше пользоваться общественным транспортом, дума планирует разработать новую ценовую политику месячных билетов Rīga satiksme.