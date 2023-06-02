Проблемы демографии в приграничных регионах "душат" школы

Краславский край, как и многие другие, сегодня переживает демографические проблемы — сокращение населения, старение учителей, невозможность заполнить рабочие места. Отражается это и на школах. Об этом сообщает Diena.

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В настоящее время в городе работают три школы, а на остальной территории края семь - в Дагде, Эзерниеки, Андрупене, Приежмале, Индре и Робежниеки, а также школа для детей с особыми потребностями в Александрове.

Оптимизация школьной сети предусматривает, что начальные школы должны располагаться как можно ближе к месту проживания детей. В Краславском крае эта модель не работает, потому что здесь очень мало детей в 1-6-х классах.

Число учащихся на этапе средней школы также сокращается, во многом потому, что многие школьники осознали, что лучше иметь среднее профессиональное образование, если они не планируют поступать в вуз.

Ускорило этот процесс и новое содержание образования с повышенными требованиями, говорит руководитель управления образования Краславы Лидия Миглане.

Не хватает в краю и учителей. Если сложить все эти факторы, становится ясно, что нынешнего количества школ надолго не хватит, потому что, когда нынешние учащиеся 7-9-х классов получат документы об основном образовании, от сельских начальных школ "почти ничего не останется" - детей не наберется даже для начальной школы, говорит Миглане.