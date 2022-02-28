Продержаться 72 часа. Минобороны Латвии призывает снова изучить буклет о том, что делать в случае кризиса

Министерство обороны Латвии призвало жителей Латвии поделиться в соцсетях буклетом о том, что нужно делать в случае кризисной ситуации в первые 72 часа — до тех пор, пока ответственные службы не возобновят свою деятельность и не продолжат оказывать услуги и необходимую помощь. Буклет доступен на трех языках, в том числе на русском.

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Минобороны с 2016 года в Латвии разрабатывает комплексную систему национальной обороны. Акцент делается на ответственности каждого жителя в кризисной ситуации. Для информирования населения Латвии о том, как действовать в случае кризиса и как укрепить свою безопасность сегодня. Министерство издало брошюру "Как действовать в случае кризиса", разработанную в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой, Службой неотложной медицинской помощи и Государственная пограничная служба.

Рекомендации основаны на принципе 72 часов. Это период, в течение которого каждый житель Латвии должен быть в состоянии позаботиться о себе, что позволит ответственным службам оказать помощь там, где она наиболее необходима в первые дни кризиса.

Буклет на русском языке.

"В результате катастрофы, пандемии или военных действий могут пропасть электричество, интернет и мобильная связь, могут не работать магазины, топливно-заправочные станции и банкоматы, — сообщает Минобороны. — Лучший способ защитить себя и своих близких — заранее подготовиться к любой экстремальной ситуации.

Что лучше сделать заранее?

Обсуди и договорись со своими близкими о плане действий

Подготовь запасы продуктов питания, воды и предметы первой необходимости как минимум на 3-7 дней

Собери сумку для чрезвычайных ситуаций (см. стр. 9 буклета)

Запиши в блокнот или запомни номера мобильных телефонов своих родственников, соседей, друзей и других важных для Тебя людей и предложи им сделать то же самое

Регулярно обновляй практические знания, которые могли бы помочь тебе и твоим близким справиться с экстремальными обстоятельствами (первая помощь, источники питьевой воды, телефоны оперативных служб и т. д.)





В буклете подробно рассказывается

Как происходит оповещение и информирование населения о происходящем и о дальнейших действиях.

Что делать в первые 72 часа?

Как подготовить необходимые продукты питания, воду и медикаменты?

Что такое сумка для чрезвычайных ситуаций и что в нее нужно положить?

Как выглядят, чем занимаются и как связаться с оперативными службами?

Что делать в случае военной угрозы и какие есть обязанности перед родиной у граждан Латвии?

Как происходит сопротивление? Какие есть права у сопротивляющихся?

Как происходит эвакуация?

Что делать в первые 72 часа?

Сохраняй спокойствие. Постарайся получить достоверную информацию о случившемся. Включи радио, телевизор, отслеживай информацию в социальных сетях и на сайтах оперативных служб. Обратись в ближайшее государственное или муниципальное учреждение для получения информации. Выполняй распоряжения оперативных служб. Помогай своим близким. Выясни, нуждаются ли в помощи соседи и люди, которые находятся рядом. Принимай участие в качестве волонтера, оказывай поддержку. Также ты можешь оказать поддержку в первые дни своими знаниями и навыками, материально-техническими средствами и ресурсами, включая психологическую помощь пострадавшим, поддержку семьям, члены которых вовлечены в преодоление угрозы, и другим образом. Если возможно, продолжай работать, особенно, если ты работаешь в учреждении или на предприятии, которое предоставляет обществу критически важные услуги (электричество, связь, лечение и т. д.).

Что делать в случае военной угрозы?

В случае военной угрозы, если стране угрожает внешний враг, Кабинет министров объявляет чрезвычайное положение, армия и ответственные службы предпринимают защитные меры. Надо иметь в виду, что Латвию будет защищена и будет защищаться. Любая информация о сдаче или несопротивлении — фальшивая. Вместе с союзниками по НАТО Минобороны берется защищать каждого.

В конце буклета есть тест, пройдя который, по заверениям Минобороны, можно быть уверенным, что к кризисной ситуации ты готов.

Буклет на русском языке.