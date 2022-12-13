Продлен период поддержки малообеспеченных по оплате счетов за электричество

Во вторник правительство постановило продлить период повышенной поддержки по оплате счетов за электроэнергию для малообеспеченных жителей до 30 апреля 2023 года.

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При этом до 30 апреля с учетом высокого роста цен на электроэнергию в размер поддержки внесены определенные изменения.

В том числе на 10 евро увеличена помощь нуждающемуся или малообеспеченному домохозяйству (лицу) - до 15 евро, а также члену семьи, ухаживающему за ребенком с инвалидностью, и лицу с инвалидностью первой группы или его опекуну.

Пособие на оплату счетов за электроэнергию для многодетным семьям увеличено до 20 евро. В настоящее время оно составляет 10 евро.

До сих пор поддержку защищенным пользователям добровольно оказывали только отдельные торговцы электроэнергией, а теперь это должны будут делать все поставщики, если число их клиентов превышает 10 000.

Это означает, что с вступлением в силу правил поддержку защищенным пользователям должны будут оказывать не только АО Latvenergo и ООО Tet, которые уже делают это на добровольной основе, но и, например, ООО Enefit, которое до сих пор этого не делало.

Указанные торговцы электроэнергией должны в обязательном порядке начать оказывать поддержку с 1 января.