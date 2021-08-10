Продлено время работы еще 12 отделений УДГМ, выдающих паспорта и ID-карты
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С 10 августа Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) для сокращения очередей за получением паспортов и ID-карт продлевает время работы еще двенадцати своих крупных территориальных отделений. Один или два дня в неделю отделения будут работать с 8:30 до 18:30, сообщили порталу Delfi в пресс-службе (УДГМ).

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Напомним, что с 19 июля управление уже продлило работу отдельных отделений. Это позволило за неделю дополнительно обслуживать по 1000 клиентов. Теперь их число должно вырасти до 1600 человек.

Время работы будет продлено в региональных отделениях УДГМ в Бауске, Цесисе, Даугавпилсе, Екабпилсе, Кулдиге, Валмиере, Огре, Юрмале, Лиепае, Тукумсе, Елгаве, а также во 2-м рижском отделении.

Одновременно УДГМ призывает жителей проявлять солидарность и аннулировать предварительную запись, если нет возможности явиться в назначенное время. Каждая отмененная запись позволит кому-то получит документ раньше.

С 10 августа территориальные отделения УДГМ в Бауске, Цесисе, Даугавпилсе, Екабпилсе, Кулдиге и Валмиере по вторникам и четвергам будут работать с 8:30 до 18:30.

С 11 августа Рижское 2-е отделение (ул.Кр.Валдемара 26), а также отделения в Огре, Юрмале, Лиепае, Тукумсе и Елгаве по средам будут работать с 8:30 до 18:30.

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Даугавпилс Екабпилс Огре Тукумс Цесис
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