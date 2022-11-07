Продолжает сокращаться количество выявленных случаев Covid-19

За прошедшую неделю, с 31 октября по 6 ноября, число новых выявленных случаев Covid-19 в Латвии уменьшилось на 15,4% по сравнению с позапрошлой неделей, зарегистрировано 2874 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Коэффициент воспроизводства инфекции несколько увеличился и достиг 0,87. При этом количество больных в стационаре уменьшилось на 12,5%.

За прошедшую неделю число случаев Covid-19 снизилось почти во всех регионах Латвии, рост заболеваемости был зафиксирован только в Видземе.

Заболеваемость Covid-19 продолжает снижаться во всех возрастных группах.