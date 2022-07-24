Продолжается сбор предложений рижан по изменению движения на улице Кр.Барона

В настоящее время продолжается сбор предложений рижан относительно изменения дорожного движения на улице Кришьяня Барона, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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В Рижской думе отмечают, что работа над возможными изменениями в организации движения на улице Кр.Барона идет по плану. В апреле Департамент движения представил Комитету думы по делам движения и транспорта три возможных варианта преобразования одной из центральных улиц города.

Было принято решение организовать опрос населения по предложенным вариантам. На данный момент опрос завершен, теперь идет сбор ответов и предложений, после чего состоится обсуждение возможных изменений в организации движения.

В опросе приняли участие более 500 респондентов, было получено около 230 предложений по дополнительным возможным изменениям и улучшениям по улице Кр.Барона, которые в настоящее время собираются и оцениваются отделом.

Те участники опроса, которые указали, что хотели бы лично поучаствовать в обсуждении результатов и возможных изменениях, получат приглашение от РД на встречу в ближайшее время.У чиновников Рижской думы запланированы также встречи с предпринимателями и руководителями образовательных учреждений с ул.Кр.Барона

Ранее специалисты Рижского самоуправления подготовили три варианта преображения улицы Кришьяня Барона, самый дорогой из которых будет стоить до 41,2 млн евро.

Первый вариант предусматривает реконструкцию улицы. В таком варианте будет создано одноуровневое пространство с отдельной велосипедной инфраструктурой и сохранен приоритет трамвайного движения. Также будет обеспечен доступ к собственности. Второй вариант отдает приоритет велосипедному движению в общей транспортной инфраструктуре на ул. Кр.Барона, а третий вариант предусматривает масштабные изменения в организации движения на улице.