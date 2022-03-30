Продовольственно-ветеринарная служба напоминает: пора прививать животных от бешенства
Foto: Pixabay.com/Navigirl

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) напоминает, что домашних животных необходимо прививать от бешенства.

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В службе сообщают, что обязанность владельцев животных — обеспечить вакцинацию от бешенства для собак, котов и домашних хорьков. Животных нужно вакцинировать, начиная с трех месяцев, а повторная вакцинация должна происходить по инструкции, в зависимости от вида вакцины.

Сейчас особо актуально проверить срок годности вакцинации животных, так как в Латвию из Украины прибывают и невакцинированные животные. По данным PVD, действующая вакцинация от бешенства имелась у 20% животных из Украины, которых хозяева отвели к ветеринару в Латвии.

Ранее PVD сообщала, что бешенство широко распространено в Украине не только среди диких животных, но и у собак и котов.

В Латвии же, благодаря систематической вакцинации диких животных, которая с 2005 проводится весной и осенью, последний случай бешенства у лесного животного был зарегистрирован в 2010 году, а у домашнего животного — в 2012 году.

В 2015 году международная организация здоровья животных официально признала Латвию страной, свободной от бешенства.

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