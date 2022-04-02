"Продукты подорожают в два раза". Производители рассказали о текущих проблемах

Несмотря на то, что рост цен на продукты питания уже ощущается, в ближайшем будущем он станет еще стремительнее, так как вторжение России в Украину ударило по цепочкам поставок и производители фактически работают с убытками, заявили участники программы "Что происходит в Латвии?" на LTV1. Об этом пишет lsm.lv.

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В птицеводстве более 70% производственных издержек связаны с кормами, стоимость которого с сентября прошлого года выросла в два раза. По словам владельца Алуксненской птицефермы и главы Совета птицеводческой ассоциации Юрия Адамовчиа, Украина и Россия обеспечивали до 30% произведенного в мире зерна. Несмотря на то, что предприятие переориентировало цепочки поставок, цены выросли, а новые партнеры просят предоплату. Еще один фактор, который влияет на бизнес - это кризис доверия. Есть случаи, когда партнеры не платят за поставленные товары, так как сейчас каждый в первую очередь думает о том, как сохранить свой бизнес.

По словам Адамовича, было бы хорошо, чтобы все участники народного хозяйства вели себя солидарно, и в этом случае речь идет о сетях розничной торговли, в том числе Rimi un Maxima: "В первые недели войны было такое ощущение, что мы живем в параллельной реальности. От коллег часто приходилось слышать - у вас договоры на три месяца, нас не интересует, что у вас каждую неделю меняются цены!"

Член правления рыбоперерабатывающего предприятия Karavela Андрис Бите добавляет, что в условиях, когда ломаются цепочки поставок и очень быстро растет себестоимость, очень сложно амортизировать это в конечной цене. Никто не хочет быть первым, кто принесет плохую весть и увеличит цены на товары на полках. "В этом году мы увидим огромную инфляцию. Продукты питания подорожают почти вдвое по сравнению с прошлым годом. И об этой проблеме нужно разговаривать с обществом", - подчеркивает Бите.

В свою очередь, министр земледелия Каспар Герхардс указал, что "правительство может ввести чрезвычайную ситуацию, однако, это было бы очень брутальным действием - ставить торговцев в ситуацию, когда они должны принимать другие решения. Мы не живем на необитаемом острове, у нас есть соседи - Литва и Эстония, и нет такого, что мы обязаны покупать именно латвийские продукты", - указал Герхардс.

По его словам, на прошлой неделе в Минземледелия состоялась серьезная дискуссия между торговцами и производителями, в ходе которой была достигнута договоренность о том, чтобы установить срок договоров на 15 дней, а не на три месяца.

Юрий Адамович подтвердил, что такая договоренность действительно была достигнута, однако, он считает, что проблему до конца это не решит. Теоретически торговые сети могут поставлять продукцию из других стран, но там у производителей такие же проблемы. В Латвии есть предприятия, которые свой товар могут поставлять в западные страны, однако, большая часть предприятий, работающих в сфере птицеводства, не хочет этого делать. "Если мы будем вынуждены прекратить поставки в местные сети, то не сможем длительное время работать с убытками, мы будем возить товары в Польшу, Германию, Францию и Скандинавские страны", - добавил Адамович.

Он указал, что производители призывают вернуться к вопросу о снижении НДС. В абсолютных цифрах цены выросли на многие продукты, соответственно чисто математически доходы бюджета превышены. Польша в прошлом году снизила НДС на продовольствие до 5%, а сейчас, после начала войны, - до 0%.

По словам Андриса Бите, в условиях резкого роста цен на продукты, эффект от снижения НДС будет нейтральным. Если его не снизить, то осенью придется столкнуться с проблемами в социальной сфере.