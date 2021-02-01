Проект по обеспечению всех школ Латвии быстрым интернетом ежегодно будет обходиться в 600 000 евро

Министерство образования и науки запланировало реализацию проекта "Мощный интернет для каждой школы в Латвии". Расходы будут составлять 600 тысяч евро ежегодно, заявила на пресс-конференции 1 февраля глава Минобразования Илга Шуплинска.

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По словам Шуплински, министерство уже подписало соглашение с партнерами. Предварительно было проведено исследование, в результате которого выяснилось, что примерно треть латвийских школ не может обеспечить для учащихся и учителей современное и быстрое интернет-подключение. Как отмечает LETA, новый проект поможет учебным заведениям "передавать намного большие объемы данных за соразмерную плату".

Ранее Министерство образования и науки за 3,9 млн евро приобрело 6 261 ноутбук для нужд школ и учащихся. Согласно предоставленной ведомством информации, компьютеры получат 425 школ, которые смогут использовать их как для модернизации повседневного учебного процесса, так и для обеспечения дистанционного обучения.