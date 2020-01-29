Проект Rail Baltica может обойти стороной площадь Центрального вокзала

Площадь перед Центральным вокзалом в Риге может остаться без изменений по завершении проекта строительства Rail Baltica, сообщает Латвийское радио. Проект не затрагивает эту часть станции и финансирование на ее реконструкцию должно будет предоставить государство или самоуправление.

Последний раз площадь перед Центральным вокзалом перестраивалась 20 лет назад и сейчас она не похожа на лицо железнодорожной станции Балтийской метрополии. Однако в рамках проекта Rail Baltica специалисты не нашли возможности выделить часть европейского финансирования на реконструкцию площади, указал Эйнарс Яунземс директор департамента реализации проектов предприятия Eiropas Dzelzceļa līnijas.

"Если мы ее (площадь у Центрального вокзала — прим. ред.) включим в объем строительных работ, мы создадим существенные риски несоответствия, которые потом придется покрывать из госбюджета", — сказал Яунземс.

Весь проект строительства Rail Baltica сфокусирован на строительстве новых железнодорожных путей, а северная площадь Центрального вокзала находится слишком далеко от них. "Мы не можем обосновать перед источниками финансирования, почему для строительства железнодорожных путей нам надо перестроить привокзальную площадь", — объяснил представитель Eiropas Dzelzceļa līnijas.

Земля под привокзальной площадью принадлежит государственному предприятию Latvijas dzezceļš, а участок ближе к улице — Рижской думе. Сейчас ни у Министерства сообщения, ни у Рижской думы нет ясного плана, что делать с площадью, сказал министр сообщения Талис Линкайтс (НКП). В свою очередь, мэр Риги Олег Буров (ЧСР) сказал, что нынешний вид площади недопустим и нужно переосмыслить поток общественного транспорта в этой округе.

Департамент развития города Рижской думы планирует перенести остановку общественного транспорта ближе к площади, но для этого надо снести здание игорного зала Fēnikss в начале площади. Речь об этом может зайти только в 2023 году, когда у думы появится возможность заняться отчуждением этой собственности.

За реконструкцию самой площади будет отвечать государство. По мнению городского планировщика Виестурса Целминьша, "есть серьезный риск того, что мы откроем реконструированный вокзал, а площадь не будет функционировать удобно, безопасно и соответствовать требованиям будущего".