Проезд в поезде для многодетных семей 4 мая будет бесплатным

В День восстановления независимости Латвийской Республики, 4 мая, члены многодетных и семей с детьми или совершеннолетними лицами в возрасте до 24 лет с ограниченными возможностями смогут бесплатно ездить на поездах по всем маршрутам, сообщили порталу Delfi в Pasažieru vilciens.

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Бесплатный проездной билет можно будет получить во всех торговых кассах Pasažieru vilciens или в поезде у кондуктора, предъявив удостоверение Почетной семьи Латвии 3+ Ģimenes karte или Goda ģimene, ID-карту или паспорт или ученическое или студенческое удостоверение.

В свою очередь, при покупке билета на одну поездку на сайте или в мобильном приложении Pasažieru vilciens эти семьи получат обычные и уже применяемые к многодетным семьям скидки — 50% для взрослых или 90% для школьников и студентов не старше 24 лет.

Действующая карта 3+ Ģimenes karte или удостоверение Goda ģimene, а также удостоверение личности (ID-карта или паспорт), либо ученическое или студенческое удостоверение необходимо предъявить как при покупке билета на поезд, так и кондуктору во время поездки.