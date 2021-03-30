Профессор: беременных можно и даже рекомендуется вакцинировать от Covid-19

Беременных можно и даже рекомендуется вакцинировать от Covid-19, заявила глава кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиньша профессор Юта Кройча.

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Ссылаясь на проведенное в Израиле исследование, она подчеркнула, что беременным женщинам можно сделать прививку от Covid-19, и она также приносит пользу новорожденным. "Как и прививка против гриппа, которую настоятельно рекомендуется делать беременным женщинам, потому что тогда новорожденный в течение первого года жизни защищен от этой инфекции", — отметила Кройча.

Профессор подчеркнула, что во время вакцинации беременных женщин в Израиле побочных эффектов не выявлено.

При этом Кройча добавила, что весной ошибочно считалось, что беременные женщины не болеют Covid-19 в тяжелой форме и инфекция для них не опасна. Однако в Израиле были случаи, когда заразившихся Covid-19 беременных женщин приходилось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, болезнь приводила к потере ребенка или другим серьезным последствиям. Профессор добавила, что в Латвии также были случаи, когда беременных женщин с Covid-19 приходилось госпитализировать.