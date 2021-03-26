Профессор Бригис: сейчас можно не думать о дополнительных ограничениях, но смягчение мер несет риск

Текущие показатели заболеваемости Covid-19 и госпитализации не свидетельствуют о том, что нужно вводить дополнительные ограничения, но, учитывая рост заболеваемости в ряде европейских стран, правительство может и действовать с опережением, если эпидемиологическая ситуация ухудшается, считает заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиньша профессор Гиртс Бригис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его мнению, существующие ограничения достаточно жесткие.

В последнее время много обсуждается смягчение ограничений, потому что есть давление со стороны общественности, например, чтобы открыть небольшие магазины и школы, и Бригис напоминает, что смягчение повысит риск распространения инфекции.

Группа экспертов, в которую входит и Бригис, подготовила комментарии с рекомендациями и оценкой рисков к сегодняшнему заседанию правительства.

Эксперт не дал четкого ответа, надо ли двигаться к ослаблению ограничений, но отметил, что прежде всего они могут быть смягчены в местах, связанных с меньшим риском заражения, то есть на открытом воздухе.

Однако, думая об ослаблении ограничений, нужно учитывать ситуацию в Европе, где заболеваемость Covid-19 в настоящее время в ряде стран растет, добавил он.