Профессор ЛУ: Боевые действия в Украине, вероятно, продлятся до конца года

Пока не закончится война с Россией, Украина не сможет вступить в Европейский союз, полагает доцент факультета социальных наук Латвийского Университета Оярс Скудра. По его мнению, боевые действия в Украине продлятся до конца года.

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Комментируя соглашение между лидерами стран-членов ЕС о предоставлении статуса кандидата Украине и Молдове, Скудра заметил, что для фактического предоставления статуса потребуется десятилетие или несколько десятилетий.

"Вспоминая долгий путь Латвии в ЕС, переговоры идут в нескольких блоках, а именно - по налоговой политике, по экологической политике. На мой взгляд, это темы переговоров десяти лет или более между Киевом с одной стороны и ЕС - с другой. Украина сможет вступить в ЕС тогда, когда страна будет политически стабильной, когда война с Россией завершится более-менее успешно, и когда можно будет начать восстановление экономики", — сказал Скудра в комментарии для агентства LETA.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны могут вступать в те экономические союзы, которые считают желательными и необходимыми, и в Кремле не видят в этом проблемы. Скудра отмечает, что в этом случае Путин конкретно не упомянул Молдову и Украину.

"Я не думаю, что российское вторжение в Украину ограничится прекращением огня. Полагаю, что Россия захочет получить от Украины письменное обязательство не вступать в НАТО и не размещать оружие альянса на территории Украины, что реально уже происходит", - говорит Скудра.

Профессор ЛУ прогнозирует, что боевые действия, скорее всего, продлятся до конца года, и пока переговоры о статусе кандидата Украины в ЕС не начнутся. В будущем возможно начало двусторонних переговоров со страной-кандидатом по конкретным вопросам, таким как транспорт или сельское хозяйство (как в случае с Латвией), но сейчас важно оказать помощь Украине, чтобы не допустить поражения страны в войне с России, подчеркивает эксперт.

Как сообщалось, 23 июня лидеры стран-членов ЕС согласились предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдове. Но прежде чем сделать следующий шаг в переговорах о вступлении, кандидаты сталкиваются с рядом проблем, в том числе с укреплением верховенства закона и сокращением коррупции.

Киев подал официальную заявку на вступление в ЕС через несколько дней после того, как Россия начала свое вторжение в Украину. Сразу за Украиной последовали Молдавия и Грузия, территория которых также частично оккупированы РФ. Хотя лидеры ЕС согласились предложить Грузии "европейскую перспективу", они говорят, что официальному Тбилиси необходимы серьезные реформы, прежде чем страна сможет стать страной-кандидатом.