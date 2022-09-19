Профессор ЛУ: главные проблемы педагогов не связаны с зарплатами

Возможно, наибольшее недовольство педагогов вызывают проблемы далеко не финансового характера. Об этом в интервью программе TV3 "900 секунд" заявил профессор Латвийского университета (ЛУ), бывший ректор Марцис Аузиньш.

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По его словам, его знакомые учителя в Риге скорее с беспокойством смотрят на соглашение, достигнутое Латвийским союзом работников образования и науки (LIZDA) с правительством, благодаря которому отменили запланированную забастовку учителей.

"Люди открытым текстом говорили, что надеятся, что им после этого соглашения не урежут зарплату, так как сейчас она выше, чем было согласовано между правительством и профсоюзом", — заявил Аузиньш.

Бывший ректор ЛУ считает, что в основе неудовлетворенности учителей лежит ощущение, что их труд не ценится.

Похожего мнения придерживается директор Ринужской школы Денис Клюкин, который раскритиковал соглашение LIZDA и правительства с соцсетях — он отметил, что латвийские учителя многократно повторяли, что "протест не столько про деньги, сколько про уважение, престиж профессии и сохранение перспектив на достойное будущее латвийских детей".

Вторая серьезная проблема по мнению профессора Аузиньша заключается в том, что вину всегда ищут в правительстве.

Например, проблему с недостатком учебных материалов можно было бы решить эффективнее, если бы учителя предложили министерству варианты, как профессионально и в сжатые сроки подготовить эти материалы в соответствии со средствами государственного бюджета.

На просьбу прокомментировать, правильно ли в предвыборный период решать такие серьезные вопросы, как финансирование образования, Аузиньш признал, что в это время легче надавить на правительство.

"Понятно, что грядут выборы, и партии, которые сейчас у власти, — это те партии, с которыми ведутся переговоры. Конечно, они хотели бы преуспеть на предстоящих выборах, поэтому я думаю, что этот момент выбран не случайно, лидеры профсоюза достаточно опытные в политике люди", — сказал профессор.

Как сообщалось, ранее учителя планировали начать забастовку 19 сентября, но 16 сентября правительство и LIZDA договорились о компромиссе по улучшению условий труда учителей, поэтому запланированная забастовка была отменена.

На основе достигнутого компромисса Кабмин на внеочередном заседании в субботу принял решение разработать график увеличения зарплат педагогов на 2023-2025 годы.