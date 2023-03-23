Профессор ЛУ обвиняется в плагиате: он использовал в научной статье отчет своего студента

Многолетний сенатор Латвийского университета (ЛУ) и действующий член Латвийской академии наук (LZA) Марис Клявиньш уличен в плагиате, а также начат уголовный процесс в связи с возможным мошенничеством в проекте, которым он руководил, сообщает журнал Ir. Это произошло, когда Клявиньш был председателем Собрания Сатверсме в ЛУ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ir напоминает, что имя Клявиньша не впервые фигурирует в СМИ в связи со скандалом — в 2019 году под его руководством прошли перевыборы ректора ЛУ Индрикиса Муйжниекса, а два года спустя бывший студент Клявиньша Дмитрий Поршнев опубликовал информацию о возможном мошенничестве в финансируемым Европейским союзом (ЕС) проекте, которым руководил Клявиньш.

Как отмечает журнал, до сих пор не была оглашена информация о том, что опубликованная в международном научном журнале статья, соавтором которой является Клявиньш, была отозвана из-за плагиата. Между тем, в сентябре прошлого года после жалобы Поршнева Комиссия по академической этике ЛУ выявила "содержащие плагиат элементы" в работе Клявиньша и его коллег.

Все началось еще в июне 2019 года, когда тогдашний докторант ЛУ Дмитрий Поршнев отправился в недельную экспедицию на остров Оланд в Швеции, чтобы собрать образцы вымытых на берег водорослей для исследования. Это было задумано как совместный проект, поэтому он разрешил ознакомиться с подготовленным отчетом своему научному руководителю Клявиньшу, доценту Юрию Бурлакову и докторанту Валдису Бистерсу.

Два года спустя Поршнев обнаружил, что 17 февраля 2021 года на сайте журнала Agronomy Research Эстонского сельскохозяйственного университета была опубликована статья о переработке водорослей для производства энергии, авторами которого указаны Бистерс, Бурлаков и Клявиньш. В статье содержалась статья ранее неопубликованного отчета Поршнева об экспедиции.

В мае 2021 года Поршнев сообщил Agronomy Research о плагиате, и позже журнал отозвал статью. В мае 2022 года Поршнев обратился в Комиссию по академической этике ЛУ с заявлением о том, что авторы статьи Agronomy Research не только полностью скопировали или использовали 29% текста его отчета, но и фальсифицировали данные.

В сентябре прошлого года комиссия постановила, что "в отношении Поршнева выявлено неколлегиальное поведение с содержащими плагиат элементами". Это противоречит упомянутым в Кодексе академической этики ЛУ "принципами честности, справедливости, уважения и коллегиальности". Против этого решения возразили как Клявиньш, так и остальные авторы статьи, однако решение комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит, пишет журнал Ir.

Как отмечает журнал, профессор Клявиньш считает, что авторам было разрешено использовать спорные материалы в статье Agronomy Research. По его словам, статья была отозвана не из-за плагиата, а по инициативе самого Клявиньша.

Он отметил, что Поршнев отправился в Швецию в рамках организованной Университетом Линнеус и компанией Renteh поездки, и председатель правления предприятия Валдис Бистерс "дал разрешение на использование и публикацию отчета о проекте". Также Клявиньш подчеркнул, что права на текст принадлежат фирме Renteh основного автора Бистерса, а Поршнев работал в проекте недолго, после увольнения он регулярно высказывал различные "обвинения и ложь" в отношении Бистерса и самого Клявиньша.

Позже Клявиньш отозвал свою статью "после анализа ситуации", но причин не объяснил. Он заявил журналу Ir, что "статья никогда не была опубликована", а доступная в интернете версия была "манускриптом".

Ir пишет, что к Клявиньшу не применялось наказание за плагиат.

Проректор ЛУ Валдис Сеглиньш пояснил журналу, что плагиат обнаружен не в содержательной части, где появляются новаторство, выводы и результаты исследования, а в организации эксперимента — как он был организован и проведен.

Так как Клявиньш является членом Академии наук, Поршнев проинформировал о плагиате и академию. Он сообщил, что международный журнал уже отозвал статью, а также попросил академию рассмотреть этот случай в Комиссии по академической этике LZA, осудить Клявиньша и применить к виновным соответствующие санкции. На данный момент в LZA нет своей комиссии по этике, которая могла бы рассмотреть это дело, отмечает Ir.

Журнал сообщает, что упомянутый случай плагиата не является единственным, который связан с отчетом Поршнева. Бывший докторант выявил в опубликованной в сборнике Ростокского университета статье еще более высокий уровень плагиата.

Поршнев пояснил, что в этом случае он связался с Ростокским университетом, чтобы сообщить им о плагиате. "После этого со мной связался профессор [Уильям] Хогланд из Швеции и попросил не подавать иск, поскольку это проект стоимостью в пять миллионов евро и финансирование будет потеряно в случае обнаружения плагиата. Мы договорились, что взамен на это Хогланд поможет мне защитить разработанную в ЛУ докторскую диссертацию в Швеции. Надо сказать, что от своего обещания Хогланд отказался", — рассказал в своем письме Поршнев.

Незадолго до дела о плагиате — в январе 2021 года — Поршнев обратился в KNAB и поднял тревогу по поводу предполагаемых нарушений в исследовательском проекте Клявиньша, в котором участвовали и соавторы опубликованной в 2021 году статьи Бистерс и Бурлаков. Через пару месяцев полиция начала уголовный процесс о мошенничестве в крупном объеме в составе организованной группы. В настоящее время еще продолжается досудебное расследование, пишет журнал Ir.

Клявиньш подчеркнул, что на данный момент ему не предъявлено обвинение в этом уголовном процессе.

Сеглиньш рассказал Ir, что после жалобы Поршнева возникли серьезные последствия, и университет обратится в суд против него, "поскольку из-за этого заявления и многих жалоб Клявиньш отстранен от управления несколькими проектами во многих учреждениях. Это имеет как финансовые, так и административные последствия, поскольку эти проекты были перенесены в другие вузы, ЛУ потерял очень много денег".

В 1996 году Клявиньш стал деканом Факультета географии и наук о земле, а с 2006 по 2022 год с перерывом в пару лет занимал должность сенатора ЛУ. Сейчас он является директором Центра исследования природных ресурсов и профессором ЛУ. С 1997 года Клявиньш также является членом Латвийской академии наук.

В свою очередь, Поршнев сейчас учится в Университете Ставангера в Норвегии, где переписывает докторскую диссертацию и попутно судится с ЛУ, резюмирует журнал.