Профессор RSU: актуальность "красного" и "зеленого" режимов уменьшается, но сейчас есть основания их сохранять

Сейчас есть основания сохранять "красный" и "зеленый" режимы в сфере услуг, которые ввели из-за стремительного распространения Covid-19. Об этом в интервью на Латвийском телевидении заявил профессор Рижского университета Страдыня (RSU), эпидемиолог Гиртс Бригис.

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Комментируя действующие ограничения, профессор сказал, что сейчас не правительство, а сам вирус диктует правила. "Это видно и по странам, куда штамм омикрона пришел раньше — из-за стремительной заболеваемости целые институты вынуждены приостанавливать свою деятельность", — объяснил Бригис.

Профессор признает, что разделение режимов услуг на "красный" и "зеленый" понемногу теряет актуальность. "С другой стороны, если красный режим будет абсолютно у всех, огромная толпа людей сможет оказаться в одном месте. Если люди находятся вместе, и хоть у одного есть омикрон, с огромной вероятностью все массово заражаются", — пояснил Бригис.

Сейчас главная цель — не уничтожить инфекцию, так как это почти невозможно, а добиться того, чтобы в течение нескольких дней хотя бы половина потенциальных инфицированных людей не заражались и не заболевали — иначе это может привести к коллапсу многих сфер жизни

"Именно из-за того, что уровень заболеваемости растет, есть основание сохранять "красный" и "зеленый" режимы. А сокращать ограничения можно будет тогда, когда заболеваемость пойдет на спад. Но трудно прогнозировать, когда это может произойти, говорит профессор.

Бригис также добавил, что последствия омикрона могут быть очень серьезными, хоть этот штамм и переносится легче, чем дельта. "Возможно, он переносится легче как раз потому, что большая часть населения вакцинирована о Covid-19. Непонятно, что будет, когда омикрон распространиться среди старшего и не вакцинированного населения — сейчас им в основном заражаются дети и молодежь", — сказал профессор.