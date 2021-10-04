Профессор: третью дозу вакцины скоро посоветуют и молодым

Но недолго придется ждать того момента, когда врачи порекомендуют поддерживающую дозу вакцины от коронавируса и молодежи, заявила в эфире Латвийского телевидения (ЛТВ,LTV) руководитель Латвийского центра инфектологии (LIC), профессор Байба Розентале, пишет портал Rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Напомним, что пока в Латвии бустерная доза вакцины рекомендована только людям с ослабленным иммунитетом и пожилым — старше 65 лет, а также клиентам центров социального ухода.

"Когда молодым людям нужно начинать думать о третьей прививке — скажут эксперты, но недолго будет ждать — думаю, максимум месяц", — прогнозирует специалист.

Одновременно Розентале подчеркнула, что сейчас наиважнейшее — это наращивать охват населения первичной вакцинацией:

"Это дает иммунитет одновременно большому числу людей, в связи с чем прерывается активная циркуляция вируса. Это чрезвычайно важно. Но мы видим, что антитела падают, потому что заболевают и вакцинированные".

Сейчас в Латвии полный курс вакцинации прошло свыше 850 тысяч человек. В том числе порядка 150 жителей страны, обладающих сниженным иммунитетом, ревакцинировались — получили поддерживающую прививку от Covid-19.