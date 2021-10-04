Профессор: третью дозу вакцины скоро посоветуют и молодым
Foto: LETA

Но недолго придется ждать того момента, когда врачи порекомендуют поддерживающую дозу вакцины от коронавируса и молодежи, заявила в эфире Латвийского телевидения (ЛТВ,LTV) руководитель Латвийского центра инфектологии (LIC), профессор Байба Розентале, пишет портал Rus.lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Напомним, что пока в Латвии бустерная доза вакцины рекомендована только людям с ослабленным иммунитетом и пожилым — старше 65 лет, а также клиентам центров социального ухода.

"Когда молодым людям нужно начинать думать о третьей прививке — скажут эксперты, но недолго будет ждать — думаю, максимум месяц", — прогнозирует специалист.

Одновременно Розентале подчеркнула, что сейчас наиважнейшее — это наращивать охват населения первичной вакцинацией:

"Это дает иммунитет одновременно большому числу людей, в связи с чем прерывается активная циркуляция вируса. Это чрезвычайно важно. Но мы видим, что антитела падают, потому что заболевают и вакцинированные".

Сейчас в Латвии полный курс вакцинации прошло свыше 850 тысяч человек. В том числе порядка 150 жителей страны, обладающих сниженным иммунитетом, ревакцинировались — получили поддерживающую прививку от Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

LTV Байба Розентале Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость