Профессор: в Латвии у 1% населения уже мог выработаться иммунитет к Covid-19

Сравнивая показатели заболеваемости в Норвегии, Швеции и Латвии, можно предположить, что иммунитет к Covid-19, который вырабатывается после того, как человек переболел новым коронавирусом, на данный момент появился у 1% населения Латвии. Такое мнение агентству LETA высказал профессор эпидемиологии Рижского Университета им. Страдиня Гирт Бридис.

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Ученый также призвал учитывать результаты недавнего совместного исследования США и Великобритании, в котором на основе математического моделирования указывается, что коллективный иммунитет к Covid-19 вырабатывается медленне, чем считалось раньше. Поэтому в случае с Латвией следует считать, что нынешний уровень коллективного иммунитета не оказывает существенного влияния на распространение вируса.

Бридис придерживается мнения инфекционистов и эпидемиологов — "пока вирус существует, есть вероятность его распространения", а также согласен с прогнозами о возможности второй волны Covid-19 осенью этого года.

О действующем сейчас в Латвии правиле кумулятивных замеров по истечении 14 дней с момента появления симптомов и норме в 15 случаев на каждые 100 000 населения, Бридис пояснил, что "это число является компромиссным вариантом между экономикой и здравоохранением".