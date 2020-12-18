Профессор: вакцина от Covid-19, возможно, будет легче переноситься пожилыми, а не молодыми людьми

Новая вакцина от Covid-19, вероятно, будет легче переноситься пожилыми, а не молодыми людьми, считает ассоциированный профессор кафедры педиатрии Рижского университета им. Страдиньша (РУС) Даце Завадска.

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По словам Завадски, кто-то легче перенесет первую дозу вакцины, кто-то - вторую.

Говоря об обеспокоенности общественности по поводу новой вакцины от Covid-19, профессор отметила, что в социальных сетях культивируется представление о побочных эффектах вакцины, но часто, исходя из медицинского определения, жар, головная боль и покраснение вовсе не являются побочными эффектами. "Это не побочные эффекты! Это нормальные реакции организма на вызванный вакциной ответ иммунной системы. Они неприятны, но не вредны", - подчеркнула она, добавив, что в медицине побочными эффектами принято считать последствия, которые серьезно вредят здоровью человека.

По ее словам, в определенном смысле люди сегодня очень привыкли к комфорту. Люди привыкли к тому, что в последние десятилетия у них после вакцинации ничего не болит. "Что касается вакцин от Covid-19, в зависимости от производителя нужно иметь в виду, что у кого-то, возможно, будет покраснение, небольшая головная боль, небольшое повышение температуры. Это минимальный дискомфорт", - сказала эксперт.

По словам Завадски, похоже, что новую вакцину от Covid-19 будут легче переносить пожилые люди, а не молодые. "Каждому важно подумать и взвесить, действительно ли потому, что немного болела голова, он не пойдет на вторую дозу. Для достижения желаемого медицинского эффекта и защиты вакцинация должна быть завершена", - подчеркнула профессор.

"Вакцины действительно не на 100% эффективны, но эффективность на 94% или 96% очень высока. Даже если вы заболеете, то в легкой форме", - подчеркнула специалист.