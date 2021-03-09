Профессор: Власти делают все, чтобы ликвидировать университеты в Лиепае и Даугавпилсе

И Сейм, и Кабинет министров делают все, чтобы ликвидировать Лиепайские и Даугавпилсский университеты. Критерий "минимум 4000 учащихся" невыполним, считает профессор Лиепайского университета Павел Юрс.

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Он пожаловался агентству LETA, что "относительно гладко и без особых заминок, если не считать возражение отдельных оппозиционных депутатов" коалиция продвигает реформы высшего образования. Перемены в сфере действительно необходимы, признает Юрс, однако вопрос, какие и как это будет реализовано.

Одна из задумок — лишить статуса университетов Лиепайский и Даугавпилсский университеты на основании количественного критерия — минимум 4000 студентов.

"Непонятно, почему придуман именно такой критерий. Почему не 3000 и не 5000? По-моему, такой подход абсурден и необоснован", — возмущается Юрс. По его мнению, у молодежи Курземе и Латгале просто отняли возможность учиться в университете, и это — региональная сегрегация. По его мнению, лишение учебных заведений статуса университета ударит и по экономике регионов.

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) также выступил против количественного подхода. По его мнению, должен быть качественный, а не количественный подход, кроме того, неясно, откуда такие цифры. Говоря о цифрах, нужно учитывать сокращение населения и в особенности молодёжи в регионах, подчёркивает LIZDA.

Как сообщалось, Сейм во втором чтении поддержал поправки к Закону о высших учебных заведениях, который в числе прочего устанавливает минимальное количество учащихся для вузов. На платформе общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за сохранение региональных университетов.