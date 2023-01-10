Профсоюз актеров Рижского русского театра просит сохранить в должности Дану Бьйорк

Профсоюз актеров Рижского русского театра имени Михаила Чехова обратилось с призывом к обществу сохранить в должности нынешнего руководителя театра Дану Бьйорк.

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В профсоюзе указывают, что Бьйорк хорошо знает актеров, обладает способностью сплотить коллектив, во время вызванного пандемией Covid-19 кризиса она не стала паниковать, а наоборот повысила актерам зарплаты, чтобы поддержать в трудный момент, кроме того, во время ее руководства театру удалось погасить долги.

Как сообщалось, Министерство культуры приняло решение не продлевать рабочие отношения с директором Русского театра имени Михаила Чехова Даной Бйорк. Объявлен конкурс на должность члена правления театра.

Министерство получило ряд писем с жалобами на управление театром. Бйорк обвиняли в недостатке лояльности, необоснованном увольнении сотрудников, плохом микроклимате и стиле управления. В то же время были и письма в поддержку Бйорк — после того, когда министерство, пытаясь понять, насколько объективны жалобы, приняло решение не продолжать рабочие отношения с членом правления театра.

Заместитель госсекретаря Минкульта Улдис Зариньш пояснил, что срок работы члена правления общества капитала — пять лет. Срок полномочий Бйорк заканчивался, и министерство решило его не продлевать, объявив новый конкурс. У министерства нет претензий к директору театра: министерство довольно управлением, художественные достижения великолепны, финансовые цели достигнуты. Однако новый конкурс — это возможность объективно оценить работу прежнего руководства.

У Министерства культуры нет оснований считать, что Бйорк нелояльна латвийскому государству. С первого дня войны театр чётко обозначил антивоенную позицию и озвучивал её перед каждым показом — в то же время призывая не выступать против русского языка и культуры как таковых.