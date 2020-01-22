Профсоюз медиков не согласен с созданием новой модели оплаты труда работников здравоохранения

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) 21 января принял решение не поддерживать предложение премьер-министра Кришьяниса Кариньша по созданию новой модели оплаты труда работников здравоохранения, сообщила агентству LETA представитель профсоюза Инга Рудзите.

Совет профсоюза попросит Национальный трехсторонний совет по сотрудничеству рассмотреть вопрос о том, необходимо ли кардинально менять систему оплаты труда медиков.

В заседании совета ЛПРЗСУ приняли участие президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце, член правления Латвийской ассоциации молодых врачей Артур Шилов и члены правления Латвийской ассоциации медсестер Айя Лиелнора и Инита Вейдемане.

По словам руководителя ЛПРЗСУ Валдиса Кериса, в ходе дискуссии медики пришли к выводу, что премьер-министр единолично решил изменить систему оплаты труда медицинских работников без предварительного изучения ситуации.

"Такой поступок является странным и рискованным, потому что может стать последней каплей в чаше терпения работников отрасли, которая уже полна до краев", — сказал Керис.

ЛПРЗСУ и ранее высказывал мнение, что "без реального обоснования целесообразности изменения системы оплаты труда" создается "очередная бюрократическая карусель, которая тратит государственные средства, чтобы отвлечь общественность от главной реальной проблемы — несоблюдения законных гарантий повышения заработной платы в здравоохранении".

Как сообщалось, Кариньш поручил министру здравоохранения Илзе Винькеле разработать новую модель оплаты труда работников здравоохранения, чтобы ввести "прозрачную и единую систему оплаты работников отрасли" и предотвратить возможную несправедливость.