Профсоюз медиков просит Сейм не принимать бюджет на 2022 год. Врачи требуют повышения зарплат

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) призывает депутатов Сейма не голосовать за государственный бюджет следующего года, пока не будет обеспечено повышение зарплат медиков по крайней мере на 10% в 2022 году.

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Как сообщили агентству LETA в LVSADA, организация выражает непонимание и шок в связи с одобренным правительством законопроектом о бюджете, который в четверг, 14 октября, планируется передать в Сейм.

По словам LVSADA, необходимо не менее 75 миллионов для того, чтобы зарплаты врачей увеличились пропорционально повышению зарплат в стране. Профсоюз вовремя включил этот вопрос в протестные требования. В переговорах с Министерством здравоохранения было достигнуто концептуальное соглашение, что в 2022 году на 10% будет увеличена средняя зарплата в тарифной части для всех медиков.

1 октября этого года на заседании Подсовета по здравоохранению было принято решение призвать Кабинет министров поддержать выделение всех требуемых Минздравом средств для повышения зарплат медиков в 2022 году.

В свою очередь 12 октября, на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству как профсоюз, так и донорская сторона указали на необходимость усиления человеческих ресурсов в сфере здравоохранения, призвав к повышению зарплаты работников этой сферы на 10% в тарифной части.

Как отметили в профсоюзе, несмотря на дополнительную физическую и эмоциональную нагрузку на медперсонал, правительство решило выделить на повышение зарплат медиков всего 35 миллионов евро, что не является даже половиной обещанной суммы.

Заместитель председателя LVSADA Лига Бариня выразила сожаление о том, что "нынешнее правительство повторно говорит "нет" адекватной зарплате медиков". Таким образом, правительство показывает, что сотрудники сферы здравоохранения по-прежнему не важны, считает Бариня.

Ранее сообщалось, что в конце сентября профсоюз обратился к премьер-министру Кришьянису Кариньшу и министру финансов Янису Рейрсу с просьбой помочь закрепить компромисс, достигнутый на переговорах с Минздравом о выполнении ранее поданных протестных требований.