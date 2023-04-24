Профсоюз не исключает, что забастовка учителей может быть продлена

Если в ближайшие дни требования бастующих учителей не будут выполнены, то Латвийский профсоюз работников образования и науки не исключает, что забастовку продлят. В том числе она может выпасть на даты, когда начнутся экзамены. Об этом сообщила глава LIZDA Инга Ванага.

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Решение о дальнейших действиях будет принято на основании развитии ситуации в ближайшие дни. Ванага надеется, что шествие и забастовка учителей заставит политиков задуматься над тем, что "свою работу нужно выполнять также сознательно, как это делают работники сферы науки и медицины".

Если в течение трех дней ситуация не изменится, LIZDA созовет внеочередное собрание, чтобы принять решение о дальнейших шагах. В том числе могут последовать требования об отставке.

Как сообщалось, в понедельник, 24 апреля работники образования и здравоохранения принимают участие в организованном Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA) шествии протеста, требуя у властей "уважительного и ответственного отношения". Ранее профсоюз сообщал, что, в шествии примут участие 7500 работников образования и сотрудников вузов и научных учреждений, так как забастовочные требования распространяются и на них.

В шествии участвуют также студенты вузов и около 1 тысячи медиков в знак солидарности с педагогами.

Также сегодня начнется трехдневная забастовка учителей, во время которой многие учебные заведения полностью или частично прекратят работу.

Как сообщалось, ранее правительство утвердил график повышения зарплат педагогов и правила об оплате труда учителей и порядке расчета и распределения целевых бюджетных дотаций. Несмотря на это, LIZDA не отменил забастовку, так как считает, что забастовочные требования не выполнены, а расчеты повышения зарплат неточны.